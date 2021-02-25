На Закарпатье задержали таможенника во время получения взятки

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении

Задержание таможенника на взятке Фото: Офис генерального прокурора Задержание таможенника на взятке Фото: Офис генерального прокурора Задержание таможенника на взятке Фото: Офис генерального прокурора

Закарпатские правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Павлово" на взятке за беспрепятственную переправку сигарет в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ведомстве рассказали, что инспектор получил 4000 долларов взятки за непрепятствование гражданину в незаконном переправлении через государственную границу табачных изделий в грузовом поезде, следовавшем в ЕС.

Речь идет о 50 ящиков сигарет, каждый из которых таможенник "оценил" в 80 долларов.

Мужчину задержали во время получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Напомним, ранее криворожские правоохранители задержали заместителя начальника сектора превенции, который за 5 тысяч долларов предлагал гражданину избежать уголовной ответственности.