На Закарпатье задержали таможенника во время получения взятки
Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении
Закарпатские правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Павлово" на взятке за беспрепятственную переправку сигарет в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
В ведомстве рассказали, что инспектор получил 4000 долларов взятки за непрепятствование гражданину в незаконном переправлении через государственную границу табачных изделий в грузовом поезде, следовавшем в ЕС.
Речь идет о 50 ящиков сигарет, каждый из которых таможенник "оценил" в 80 долларов.
Мужчину задержали во время получения всей суммы взятки.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
Напомним, ранее криворожские правоохранители задержали заместителя начальника сектора превенции, который за 5 тысяч долларов предлагал гражданину избежать уголовной ответственности.