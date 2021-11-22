На Закарпатье задержали четырех украинцев, которые перевозили нелегалов из Бангладеш

Пресс-служба Госпогранслужбы

В машине находились 10 иностранцев без документов

Правоохранители в Закарпатской области остановили автомобиль с четырьмя украинцами. В машине также находились 10 иностранцев без документов, вероятно, из Бангладеш. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Как отмечается, автомобиль Volkswagen правоохранители остановили на окраине села Большие Лазы Ужгородского района Закарпатской области. В машине находились четверо граждан Украины и 10 иностранцев. У последних не было никаких документов. Предварительно, они выходцы из Бангладеш.

Известно, что украинцы планировали помочь иностранцам нелегально попасть в страны ЕС. Решается вопрос о возбуждении в отношении их уголовного дела по ч. 2 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Действия иностранцев подпадают под ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Новости по теме: В Литве задержали двух украинцев за перевозку нелегальных мигрантов

Напомним, ранее в Польше задержали 26-летнего украинца, который незаконно перевозил нелегальных мигрантов через границу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.