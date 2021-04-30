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На Закарпатье учительница таскала ученика за волосы на уроке. Видео

Украинские школьники с 2027 года будут учиться в школе 12 лет

 Фото из открытых источников

Инцидентом уже занимаются правоохранители

В Закарпатской области учительница младших классов во время урока повысила голос на ученика и дергала его за волосы. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел в одной из школ Рахова.

Правоохранители узнали о нем в ходе мониторинга сети интернет. В частности, они обнаружили публикацию с видеозаписью, на которой зафиксировано, как учительница во время урока дергает ученика за волосы.

На самом видео можно увидеть, как учительница на повышенных тонах разговаривает с учеником, проверяя его задание. Впоследствии, найдя ошибки, женщина берет мальчика за волосы и начинает трясти его голову.

Сейчас полицейские уже установили заведение, в котором происходило событие, и личность учительницы.

По указанному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

По информации "24 канала", после огласки инцидента учительница сразу уволилась из школы.

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Напомним, ранее во Львовской области суд признал виновным и оштрафовал учителя физики и трудового обучения Гостинцовской школы, который обзывал учеников обидными словами. 

 

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