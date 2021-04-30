На Закарпатье учительница таскала ученика за волосы на уроке. Видео
Инцидентом уже занимаются правоохранители
В Закарпатской области учительница младших классов во время урока повысила голос на ученика и дергала его за волосы. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Как отмечается, инцидент произошел в одной из школ Рахова.
Правоохранители узнали о нем в ходе мониторинга сети интернет. В частности, они обнаружили публикацию с видеозаписью, на которой зафиксировано, как учительница во время урока дергает ученика за волосы.
На самом видео можно увидеть, как учительница на повышенных тонах разговаривает с учеником, проверяя его задание. Впоследствии, найдя ошибки, женщина берет мальчика за волосы и начинает трясти его голову.
Сейчас полицейские уже установили заведение, в котором происходило событие, и личность учительницы.
По указанному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.
По информации "24 канала", после огласки инцидента учительница сразу уволилась из школы.
Напомним, ранее во Львовской области суд признал виновным и оштрафовал учителя физики и трудового обучения Гостинцовской школы, который обзывал учеников обидными словами.