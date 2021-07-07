На Закарпатье разоблачили пограничницу, которая "оформляла" паспорта Израиля и ЕС

Ее поймали во время получения части взятки

На Закарпатье задержали инспектора одного из пограничных подразделений, которая за взятки "помогала" украинцам получать гражданство Израиля и стран Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Согласно сообщению, женщину задержали вблизи места жительства во время получения третьей части неправомерной выгоды – 3 тыс. евро, общая сумма взятки составляла восемь тысяч евро. За эти деньги инспектор обещала содействовать в скорейшем получении иностранного гражданства, используя собственные контакты в дипломатических учреждениях.

Известно, что в стоимость "услуг" входила проверка паспортного документа с помощью баз данных пограничных ведомств Украины и иностранного государства, а также содействие в беспрепятственном пересечении границы. В процессе подготовки паспортов стран ЕС и Израиля, пограничник использовала свои связи в Украине и за рубежом.

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Как отмечается, во время обыска в доме женщины обнаружили паспорт гражданина Венгрии, выданный на ее имя, травматический пистолет без разрешительных документов и паспорт Азербайджанской Республики (вероятно с поддельной информационной страницей) на имя третьего лица.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанной о подозрении по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса (Злоупотребление влиянием), и избрание меры пресечения.

Напомним, недавно во Львове разоблачили коррупционный механизм, организованный должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины.