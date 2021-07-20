На Закарпатье произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика

23-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась на месте происшествия

"Следователи полиции Свалявы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия недалеко от села Ганьковица по трассе Киев-Чоп. Трагедия произошла сегодня утром. Предварительно выяснено, что 33-летний житель Береговщины на автомобиле Mercedes Vito не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, которым управлял 37-летний львовянин”, - говорится в сообщении.

В результате столкновения 23-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась на месте происшествия. Водитель Mercedes Vito и еще двое малолетних детей (2014 и 2015 годов рождения), которые находились в микроавтобусе, госпитализированы в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в Запорожье произошло ДТП при участии общественного транспорта, в результате пострадало 13 человек, среди которых двое детей. По информации медиков, мальчик 5 лет получил закрытую травму грудной клетки, рану языка, парень 13 лет получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лба.