Смертельное ДТП на Закарпатье: В полиции сообщили подробности гибели 4 человек

Также многочисленные травмы получил 44-летний водитель эвакуатора

На Закарпатье патрульный пограничник и двое девушек ехали на Renault столкнулись с эвакуатором, в результате чего четыре человека погибли. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Известно, что ДТП произошло в пятницу около 4 часов утра в селе Большие Лучки Мукачевского района. В момент столкновения эвакуатор цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте тоже попала в ДТП - въехала на обочине в электроопору.

Известно, что сразу после удара Renault загорелся. На месте погибли все четверо человек, находившихся в горящей легковушке.

Управлял автомобилем сотрудник патрульной полиции Закарпатья, его пассажирами были военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки в возрасте 17 и 18 лет. Все погибшие жители города Чоп.

Также многочисленные травмы получил 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали с переломом черепа и внутренне черепной травмой.

По факту происшествия возбудили дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).

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Напомним, ранее на автодороге Долина-Хуст возле села Майдан произошла авария, в результате которой погиб мальчик. Еще четыре человека пострадали.