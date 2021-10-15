На Закарпатье произошло смертельное ДТП: Автомобиль врезался в эвакуатор и загорелся

В результате аварии погибли четыре человека, один травмирован

В Закарпатской области произошла дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и эвакуатора. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня рано утром на трассе в селе Большие Лучки Мукачевского района. Водитель автомобиля Renault Logan допустил столкновение с припаркованным эвакуатором "ГАЗель", после чего легковушка загорелась.

Как отмечается, в результате аварии погибли 4 человека - водитель и трое пассажиров легковушки. Также один человек (водитель эвакуатора) получил травмы. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

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Напомним, ранее на автодороге Долина - Хуст возле села Майдан произошла авария, в результате которой погиб мальчик 2009 года рождения. Водитель, его жена и двое детей 2011 и 2019 годов рождения получили разного рода травмы.