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На Закарпатье произошло смертельное ДТП: Автомобиль врезался в эвакуатор и загорелся

Фото из открытых источников

В результате аварии погибли четыре человека, один травмирован

В Закарпатской области произошла дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и эвакуатора. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня рано утром на трассе в селе Большие Лучки Мукачевского района. Водитель автомобиля Renault Logan допустил столкновение с припаркованным эвакуатором "ГАЗель", после чего легковушка загорелась.

Как отмечается, в результате аварии погибли 4 человека - водитель и трое пассажиров легковушки. Также один человек (водитель эвакуатора) получил травмы. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

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Напомним, ранее на автодороге Долина - Хуст возле села Майдан произошла авария, в результате которой погиб мальчик 2009 года рождения. Водитель, его жена и двое детей 2011 и 2019 годов рождения получили разного рода травмы.

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