На Закарпатье произошел взрыв на заправке, есть пострадавшие

Взорвалась газовоздушная смесь

В городе Хуст произошел взрыв на автозаправочной станции, в результате чего пострадали два пожилых человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.

"21 августа в 11:15 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси, без последующего горения, на одной из автозаправочных станций, что в г. Хуст", - говорится в в сообщении.

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Как отмечается, в результате инцидента два человека 1959 года рождения получили травмы. Пострадавших каретами скорой медицинской помощи были госпитализированы в лечебное учреждение. Сейчас на месте работают правоохранительные органы и спасатели.

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Напомним, недавно в Днепре произошел взрыв в двухэтажном доме, в результате чего два человека погибли.