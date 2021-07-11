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На Закарпатье из-за сильного ливня затопило несколько сел

Больше всего пострадали четыре горных населенных пункта - пгт Ясиня, села Лазещина, Богдан и Луги

Фото из открытых источников

В Раховском районе на Закарпатье из-за сильного ливня были подтоплены автомобильные дороги, дворы и дома местных жителей. Об этом сообщает ГСЧС.

Больше всего пострадали четыре горных населенных пункта - пгт Ясиня, села Лазещина, Богдан и Луги. Отрезанными от транспортного сообщения пока остаются около 400 домохозяйств.

Фото из открытых источников

В ГСЧС отметили, что в результате интенсивных осадков в Раховском районе произошло подтопление 7 жилых домов, 16 подвалов жилых домов, 47 домохозяйств, автодороги Н 09 "Мукачево-Львов" (протяженностью 30 м) и частично было повреждено дорожное покрытие дорог.

Новости по теме: Из-за непогоды на Буковине подтоплены села, дороги превратились в реки. Фото

Как сообщалось, сегодня в Украине преимущественно без осадков, однако на западе, в том числе Закарпатье, ожидаются дожди с грозами.

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