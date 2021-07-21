На Закарпатье из-за ливней затопило дороги и дома: Люди по колено в воде

Причиной подтоплений в поселке стало недостаточное количество придорожных кюветов, а также их засорение

В поселке Большой Бычков в Раховском районе из-за обильных дождей произошло значительное подтопление. Местные жители ходят по колено в воде, а автомобили плавают по дорогам. Очевидцы публикуют видео и фото последствий непогоды в социальных сетях.

По данным издания "Новости Закарпатья" причиной подтоплений в поселке стало недостаточное количество придорожных кюветов, а также их засорение.

В частности, вода наделала бедствия в частных угодьях, затопила двор и огороды.

Как пишет ТСН, обильный ливень там начался накануне после обеда. Дождевая вода с гор хлынула на огороды и подворья людей. Она превратила улицы села в стремительные потоки.

Местные жители рассказали, что скот успели спасти, а вот мебель и бытовую технику уже нет. Кое-где вода поднялась по пояс, и на таком уровне она держалась несколько часов.

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Напомним, ранее в Раховском районе на Закарпатье из-за сильного ливня были подтоплены автомобильные дороги, дворы и дома местных жителей. Больше всего пострадали четыре горных населенных пункта - пгт Ясиня, села Лазещина, Богдан и Луги.