На востоке Украины трое военных погибли при пожаре в блиндаже

Фото из открытых источников

Тела обнаружили накануне

В результате пожара в блиндаже на Донбассе погибли трое военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Согласно сообщению, пожар произошел в субботу, 20 февраля, около 04:00, однако работы по разбору конструкции блиндажа закончили только накануне.

Известно, что были обнаружены тела двух военнослужащих, которые предположительно находились в блиндаже во время пожара. Идентификацию тел будет проведено после ДНК экспертизы.

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Как отмечается, третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, но накануне от полученных травм скончался.

По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВС Украины и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

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Напомним, недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что обострение в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе может быть связано с решениями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях по поводу якобы "финансирования терроризма".