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На Волыни задержали пенсионера, подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки

Фото из открытых источников

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

В Нововолынске взяли под стражу пенсионера, подозреваемого в неоднократном изнасиловании малолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Волынской областной прокуратуры в Telegram.

Как отмечается, 63-летний житель поселка Благодатное в июле и августе 2021 года несколько раз насиловал семилетнюю девочку.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). В дальнейшем мужчина будет находиться под стражей без возможности внесения залога.

В то же время преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, что в Черновцах будут судить двух пенсионеров, обвиняемых в почти 90 преступлениях по развращению детей.

Так, одному из мужчин грозит до 15 лет лишения свободы, другому – пожизненное.

Также к пожизненному лишению свободы приговорен отчим, который неоднократно насиловал свою 10-летнюю падчерицу.

В частности с января по май 2020 года осужденный совершал развратные действия, сексуальное насилие и насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы, снимая это на видео. Видеозаписи случайно увидела в телефоне мужа мать ребенка, о чем сразу сообщила в полицию.

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