На Волыни задержали пенсионера, подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки
Ему грозит до 15 лет лишения свободы
В Нововолынске взяли под стражу пенсионера, подозреваемого в неоднократном изнасиловании малолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Волынской областной прокуратуры в Telegram.
Как отмечается, 63-летний житель поселка Благодатное в июле и августе 2021 года несколько раз насиловал семилетнюю девочку.
Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). В дальнейшем мужчина будет находиться под стражей без возможности внесения залога.
В то же время преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что в Черновцах будут судить двух пенсионеров, обвиняемых в почти 90 преступлениях по развращению детей.
Так, одному из мужчин грозит до 15 лет лишения свободы, другому – пожизненное.
Также к пожизненному лишению свободы приговорен отчим, который неоднократно насиловал свою 10-летнюю падчерицу.
В частности с января по май 2020 года осужденный совершал развратные действия, сексуальное насилие и насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы, снимая это на видео. Видеозаписи случайно увидела в телефоне мужа мать ребенка, о чем сразу сообщила в полицию.