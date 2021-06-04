На Волыни в автомобиле таможенника нашли более $700 тысяч, - ГБР

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Некоторые чиновники за неправомерную выгоду способствуют незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей

На Волыни в автомобиле одного из начальников таможенного поста обнаружили более 700 тысяч долларов США. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Во исполнение решения Совета Национальной безопасности и обороны Государственное бюро расследований проводит системную работу по искоренению коррупции, в том числе на таможне. Следователи Государственного бюро расследований разоблачили масштабные злоупотребления служебными лицами Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины", - говорится в сообщении.

В ГБР установили, что некоторые чиновники за неправомерную выгоду способствуют незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей.

"Схема организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни. Начальник одного из ее таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами. Следователи ГБР провели обыск его автомобиля на стационарном посту дороги Киев-Чоп в Ровенской области. Во время обыска изъяты 704,3 тыс. долларов США", - заявили в ГБР.

ГБР начало уголовное производство по факту незаконного обогащения начальника таможенного поста.

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Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение – территориальное управление ГБР во Львове.

В Государственной таможенной службе заявляют, что третьего июня возле города Броды сотрудники ГБР во время обыска транспортного средства, которым пользовался сотрудник Волынской таможни Михаил Бурдейный - начальник смены таможенного поста “Ягодин” обнаружили и изъяли 700 тыс. долларов наличными. Также обыски проводились в доме, где проживает Бурдейный.

Ему инкриминируется совершение преступлений по признакам ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением), ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) и ст. 367 (Служебная халатность).

Гостаможслужба официально заявляет, что Бурдейный был среди 100 работников таможни, отстраненных от исполнения своих должностных обязанностей на основании письма Управления внутренней безопасности Гостаможслужбы после заседания Совета национальной безопасности и обороны 2 апреля. После того, как срок отстранения, определенный действующим законодательством, Бурдейный вернулся к исполнению служебных обязанностей.

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Напомним, ранее криворожские правоохранители задержали заместителя начальника сектора превенции, который за 5 тысяч долларов предлагал гражданину избежать уголовной ответственности.