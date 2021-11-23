На Волыни учительница физики таскала девятиклассника за уши и била по лицу
На уроке присутствовала еще одна женщина, но она никак не реагировала на насилие над ребенком
На Волыни учительница физики начала таскать девятиклассника за уши и ударила по лицу и голове. Об этом сообщает местный Telegram-канал "черный лист".
Отмечается, что инцидент, который произошел в селе Цмины, Камень-Каширского района Волынской области, записали на видео сквозь замочную скважину.
На обнародованном видео можно увидеть, как учительница ругает парня, таскает его за уши, а потом бьет по лицу и голове.
Кроме этого, на уроке присутствовала еще одна женщина, но она никак не реагировала на насилие над ребенком.
Как сообщила в комментарии изданию "Конкурент", директор школы Людмила Лавринюк, пострадавший парень учится в 9 классе, и видео сняла его одноклассница.
По словам директора, после опубликования видео учительница попросила прощения, а родителей ученика вызвали в школу.
"Мы только что увидели это видео раньше ученики к нам не обращались с такими случаями. Таких инцидентов раньше не случалось. Как раз недавно у нас было совещание по вопросам буллинга", – подчеркнула директор.
По словам учеников, случаи насилия на уроках этой учительницы бывают часто.
"Возможно, были подобные случаи, но давно. Такая ситуация в школе не единичная, но нельзя сказать, что традиционная", – заявила Лавринюк.
Директор также отметила, что избиению ученика предшествовала "немного провокационная ситуация", которую сейчас расследуют.
"Дети сейчас тяжелые, они сами создают определенные ситуации, но учитель не имеет права срываться", – сказала директор.
Как сообщили в Национальной полиции Волынской области, родители школьника категорически отказываются от любых обвинений и претензий ни к кому не имеют.
"Школьник телесных повреждений не получил, за медицинской помощью он не обращался", – заявили в полиции.
Однако правоохранители все же квалифицировали инцидент по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, имеющих характер истязания).
Соответствующая статья предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.
Сейчас полицейские допрашивают учителей и учеников школы, чтобы выяснить все обстоятельства конфликта.
Между тем на инцидент в школе уже отреагировала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Она заявила, что отправила соответствующий запрос к основателю учреждения образования и местного органа Национальной полиции Украины.
"Такое поведение педагогического работника противоречит требованиям законодательства, в частности, закреплены частью второй статьи 54 Закона Украины "Об образовании", - отметила Денисова.
"Педагогические работники должны придерживаться педагогической этики; уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса", – написала омбудсменка.
Напомним, ранее мы писали, что в Хмельницком осудили учительницу физкультуры, которая систематически совершала буллинг. Она ругалась на детей нецензурными словами и выгоняла с уроков. В суде о травле учеников этой учительницей рассматривали два дела.