На Волыни учительница физики таскала девятиклассника за уши и била по лицу

Фото из открытых источников

На уроке присутствовала еще одна женщина, но она никак не реагировала на насилие над ребенком

На Волыни учительница физики начала таскать девятиклассника за уши и ударила по лицу и голове. Об этом сообщает местный Telegram-канал "черный лист".

Отмечается, что инцидент, который произошел в селе Цмины, Камень-Каширского района Волынской области, записали на видео сквозь замочную скважину.

На обнародованном видео можно увидеть, как учительница ругает парня, таскает его за уши, а потом бьет по лицу и голове.

Кроме этого, на уроке присутствовала еще одна женщина, но она никак не реагировала на насилие над ребенком.

Как сообщила в комментарии изданию "Конкурент", директор школы Людмила Лавринюк, пострадавший парень учится в 9 классе, и видео сняла его одноклассница.

По словам директора, после опубликования видео учительница попросила прощения, а родителей ученика вызвали в школу.

"Мы только что увидели это видео раньше ученики к нам не обращались с такими случаями. Таких инцидентов раньше не случалось. Как раз недавно у нас было совещание по вопросам буллинга", – подчеркнула директор.

По словам учеников, случаи насилия на уроках этой учительницы бывают часто.

"Возможно, были подобные случаи, но давно. Такая ситуация в школе не единичная, но нельзя сказать, что традиционная", – заявила Лавринюк.

Директор также отметила, что избиению ученика предшествовала "немного провокационная ситуация", которую сейчас расследуют.

"Дети сейчас тяжелые, они сами создают определенные ситуации, но учитель не имеет права срываться", – сказала директор.

Как сообщили в Национальной полиции Волынской области, родители школьника категорически отказываются от любых обвинений и претензий ни к кому не имеют.

"Школьник телесных повреждений не получил, за медицинской помощью он не обращался", – заявили в полиции.

Однако правоохранители все же квалифицировали инцидент по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, имеющих характер истязания).

Соответствующая статья предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Сейчас полицейские допрашивают учителей и учеников школы, чтобы выяснить все обстоятельства конфликта.

Между тем на инцидент в школе уже отреагировала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она заявила, что отправила соответствующий запрос к основателю учреждения образования и местного органа Национальной полиции Украины.

"Такое поведение педагогического работника противоречит требованиям законодательства, в частности, закреплены частью второй статьи 54 Закона Украины "Об образовании", - отметила Денисова.

"Педагогические работники должны придерживаться педагогической этики; уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса", – написала омбудсменка.

Новости по теме: В Днепре мать с сыном избили учительницу за замечание

Напомним, ранее мы писали, что в Хмельницком осудили учительницу физкультуры, которая систематически совершала буллинг. Она ругалась на детей нецензурными словами и выгоняла с уроков. В суде о травле учеников этой учительницей рассматривали два дела.