На Волыни обнаружили криминального авторитета из санкционного списка СНБО

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Мужчину уже выдворили из страны

В Волынской области полиция обнаружила криминального авторитета, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Миграционной службы.

Как отмечается, мужчина координировал преступную деятельность на территории Волынской области, организовывал распределение средств и наполнения "воровской кассы", поддерживал тесную связь с выходцами из Грузии, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

За период пребывания на территории Украины гражданин Грузии заключил брак с украинкой и получил вид на жительство.

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"Авторитета" отменили документ на право находиться на территории Украины и принудительно вернули на родину с последующим запретом въезда.

Напомним, в середине мая Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов.

Ранее в полиции заявили о выдворение 10 криминальных авторитетов из санкционного списка СНБО.