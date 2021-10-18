На вокзале в Ровно вспыхнула массовая драка: Хотели похитить маршрутку

Фото из открытых источников

Известно, что в ней участвовали 8 мужчин

В Ровно на автовокзале произошла массовая драка. Для того, чтобы убежать от полиции, ее участники пытались украсть маршрутку с пассажирами в ней. Об этом сообщает местное издание "Ровно вечернее".

Как отмечается, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него на вокзале украли куртку. В ней были деньги – 100 евро и 600 гривен, а также мобильный телефон.

Правоохранители прибыли на место происшествия и стали свидетелями массовой драки, которая возникла там.

Известно, что в ней участвовали 8 мужчин.

Во время задержания одного из участников драки к полицейскому подбежал 23-летний брат-двойник злоумышленника и напал на патрульного.

Вместе с тем несколько пьяных мужчин пытались похитить маршрутку ровно-Корец, в который в то время находились пассажиры.

Так, один из нарушителей сел за руль и попытался уехать с вокзала, однако его остановили правоохранители.

После чего на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, участников драки доставили в управление полиции.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

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