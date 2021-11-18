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На внеочередном заседании Рады загорелся пульт для голосования. Видео

Народные депутаты IX созыва в сессионном зале заседаний парламента

 Фото из открытых источников

Это повлияло на досрочное закрытие заседания

На внеочередном заседании Верховной Рады Украины занялся пульт для голосования. Об этом говорилось в Telegram-канале нардепа Александра Качуры.

По его словам, пульт голосования у нардепа Артема Нагаевского задымился и начал плавиться. Его коллега Егор Чернев оперативно отреагировал на произошедшее и потушил пожар огнетушителем.

Видео инцидента в своем Telegram опубликовал Ярослав Железняк.

При этом он сообщил, что из-за пожара с пультом и низкой явки внеочередное заседание по финансовым вопросам было досрочно закрыто.

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Напомним, что сегодня Верховная Рада Украины провела очередное и внеочередное заседания, на которых рассматривался ряд законопроектов.

В частности рассматривались закон о столице и "коронавирусные" проекты.

Кроме этого, Верховная Рада Украины рассмотрела и приняла за основу в первом чтении законопроект о выделении тысячи гривен всем полностью вакцинированным гражданам. Его поддержали 285 нардепов.

В то же время парламент образовал временную следственную комиссию по вопросам расследования смерти/убийства народного депутата Антона Полякова.

Так, народные депутаты 322 голосами приняли постановление об образовании соответствующей ВСК.

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