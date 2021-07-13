На Винничине карета скорой слетела в кювет и перевернулась: пострадали медики

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В результате ДТП пострадали водитель и двое медиков

В Винницкой области возле поселка Оратов машина скорой помощи съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП пострадали водитель и двое медиков. Об этом сообщает прессслужба полиции Винницкой области.

"13 июля вблизи пгт Оратов автомобиль скорой помощи съехал в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что за рулем скорой помощи находился 55-летний водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением и съехал в кювет. Затем машина перевернулась.

В результате ДТП пострадали водитель скорой и двое медицинских работников, которые находились в салоне автомобиля. Их госпитализировали.

Отмечается, что водитель прошел осмотр-он трезв.

Обстоятельства и причины ДТП выясняет следствие. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами"). Водителю грозит до 3-х лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

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