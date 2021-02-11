На Украину надвигаются морозы до -30 градусов: Тепла не будет и весной

Фото из открытых источников

В ближайшие дни в стране будет бушевать два циклона

В Украину придет значительное ухудшение погодных условий сопровождаться сильными морозами до -30 градусов. Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, передает "Радио Свобода".

По его словам, в Украине с 15 по 18 февраля ожидается сильное похолодание – на севере стране столбик термометра будет достигать от 25 до 30 градусов мороза. Несколько теплее будет на Одесщине и Закарпатье.

"Климат Украины так или иначе меняется. За последние 25 лет средняя температура зимнего периода выросла более чем на 2 градуса. А это имеет очень большое значение, как и то, что средняя температура летнего периода выросла почти на 2 градуса. Поэтому продолжительность зимнего периода существенно сократилась. Весна приходит где-то на две недели раньше своих средних многолетних сроков. Уменьшилось и количество дней с низкими температурами – в 3-4 раз, а количество летних дней с высокими температурами, наоборот, выросла в 2-3 раза", - отметил он.

При этом Кульбида не может дать точных прогнозов прихода весны в Украину. Объясняется это тем, что методология Укргидрометцентра дает возможность предсказывать погоду лишь на следующие 15 суток.

Однако, по словам народного синоптика Леонида Горбаля, ожидать значительного потепления в феврале не стоит. Он заверил, что о никакой аномалии в этом году речи идти не может, поскольку все осадки были предусмотрены ранее.

"Ждем сильных морозов. В феврале еще два подхода циклонов, но они уже будут не такими снежными. Позже возможен снег с дождем. Доброго тепла не будет ни в апреле, ни в марте. Морозов не будет, но будет холодно – 5-7 градусов выше нуля и много осадков. На самом деле это хорошо, ведь даст дополнительную влагу для сельского хозяйства", - сообщил Горбаль.

При этом народный синоптик заверил, что морозы стихнут лишь в начале весны, а по-настоящему радоваться теплу украинцы смогут только в январе. Специалист, давая прогнозы, опирается на методологию, которая за основу берет движение планет солнечной системы и древние народные приметы.

Также, по словам эколога и сотрудника Национального природного парка "Голосеевский" Александра Соколенко, после последнего циклона в феврале состоится полярное вторжение. Именно оно и принесет минусовую температуру в Украину.

Однако специалист добавил, что первые весенние месяцы тоже будут удивлять украинцев погодой.

"Глобальные изменения климата проявляются в росте среднегодовой температуры, но и разбалансировкой, то есть мы будем наблюдать в дальнейшем все больше аномальных явлений и резких изменений погоды. Придут март, апрель и мы снова будем фиксировать выше нормы температуры и меньше осадков, чем необходимо. Будут и ливни, и похолодание, но общего тренда это не изменит", - пояснил Соколенко.

При этом эколог заверил, что на всей территории Украины растет среднегодовая температура и уменьшается количество осадков.

Напомним, что Украину продолжает засыпать снегом. Львов оказался под 35-сантиметровым снежным покровом. Из-за этого местные власти закрывают школы и садики, а 12 февраля рекомендуют сделать выходным днем в городе.