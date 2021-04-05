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На угольной шахте в Нововолынске оборвался лифт, пострадали девять горняков

Шахта №9 "Нововолынская" Фото из открытых источников

У них диагностировали переломы и ушибы

В Нововолынске, что на Волыни, на угольной шахте произошла авария с почти десятком пострадавших горняков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава города Борис Карпус. 

"Друзья, имеем тревожные новости из шахты №9"Нововолынская". На большой скорости шахтная клеть опустилась на убой. Девять шахтеров пострадали. Среди них - жители Нововолынска и окрестных сел", - отметил он. 

По словам Карпуса, пострадавших горняков срочно госпитализировали. 

"Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое-на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести", - отметил мэр Нововолынска. 

При этом он добавил, что Управление Гоструда в Волынской области планирует начать служебное расследование.

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Напомним, в конце прошлого года в Луганской области произошел обвал на шахте "Золотое", в результате чего под завалами оказались два горняка, один из которых погиб.

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