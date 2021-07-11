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На трассе под Киевом перевернулась маршрутка: Есть пострадавшие

На трассе под Киевом перевернулась маршрутка с людьми dtp.kiev.ua

В результате инцидента травмировались восемь человек, при этом у одного мужчины перелом ноги

На Гостомельской трассе под Киевом сегодня утром, 11 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулась маршрутка с пассажирами. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Она направлялась в столицу из Песковки Киевской области.

Как сообщает телеканал ''Украина 24'' в результате инцидента пострадало восемь человек, при этом у одного мужчины перелом ноги. Травмированных доставили в больницу города Буча.

По словам очевидцев, ДТП произошло из-за того, что по дороге в столицу не поделили полосу микроавтобус Mercedes-Benz на зимней резине и автомобиль Hyundai.

Добавляется, что после столкновения маршрутка с людьми перевернулась на правый борт.

На место сразу прибыли все экстренные службы района.

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Напомним, ранее на автодороге Черкассы-Золотоноша произошло ДТП с участием двух микроавтобусов. В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых четверо – дети.

 

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