На трассе под Киевом перевернулась маршрутка: Есть пострадавшие
В результате инцидента травмировались восемь человек, при этом у одного мужчины перелом ноги
На Гостомельской трассе под Киевом сегодня утром, 11 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулась маршрутка с пассажирами. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Она направлялась в столицу из Песковки Киевской области.
Как сообщает телеканал ''Украина 24'' в результате инцидента пострадало восемь человек, при этом у одного мужчины перелом ноги. Травмированных доставили в больницу города Буча.
По словам очевидцев, ДТП произошло из-за того, что по дороге в столицу не поделили полосу микроавтобус Mercedes-Benz на зимней резине и автомобиль Hyundai.
Добавляется, что после столкновения маршрутка с людьми перевернулась на правый борт.
На место сразу прибыли все экстренные службы района.
Напомним, ранее на автодороге Черкассы-Золотоноша произошло ДТП с участием двух микроавтобусов. В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых четверо – дети.