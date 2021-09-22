На трассе Одесса – Киев произошло ДТП с пожаром, водитель погиб на месте

Пресс-служба Нацполиции Одесской области

Авария произошла в половине пятого часа вечера в Березовском районе

На трассе Одесса – Киев легковушка Toyota столкнулась с грузовиком Scania и загорелась, водитель погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Как отмечается, автомобиль Toyota под управлением 28-летнего мужчины столкнулся с грузовиком Scania, который ехал впереди. От столкновения легковушка загорелась, водитель погиб на месте.

Известно, что авария произошла в половине пятого часа вечера на 369 км трассе Одесса – Киев в Березовском районе. Спасатели потушили пожар, сейчас на месте происшествия работают полицейские. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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