На трассе Львов-Тернополь произошло ДТП с участием военных, есть погибшие

Столкнулся микроавтобус "Volkswagen Caddy" и военный грузовой автомобиль "Урал"

Вблизи села Митулин Золочевского района Львовской области, столкнулся микроавтобус и военный грузовой автомобиль "Урал", в результате чего два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области.

Как отмечается, авария произошла сегодня, 19 октября, около 8:20. Тогда на трассе Львов-Тернополь столкнулся микроавтобус "Volkswagen Caddy" и военный грузовой автомобиль "Урал".

"ДТП произошло вблизи села Митулин. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем Национальной гвардии Украины. По предварительным данным, столкновение случилось по вине гражданского автомобиля", — говорится в публикации.

В результате инцидента водитель и пассажир, которые были в автомобиле "Volkswagen Caddy" погибли.

Известно, что на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и работники территориального управления ГБР, расположенного во Львове.

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