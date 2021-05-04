На трассе Львов-Луцк обвалился мост и заблокировал дорогу. Видео

При обрушении моста никто не пострадал

Во Львовской области возле села Гаек обвалился мост, автодорога "Львов — Луцк" перекрыта.

Об этом сообщила патрульная полиция и на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Мост упал возле села Гаек Каменка-Бугского района Львовской области, трасса Львов — Луцк непроезжая", — написал он.

По данным Зинкевича, при обрушении моста никто не пострадал.

Возможные варианты объезда заблокированного в результате обвала участка-дорога " Жовква-Червоноград "и дорога"Буск-Лопатин".

Партрульная полиция уточняет, что сейчас организован объезд по схеме (направление из Львова): город Каменко-Бугская, там поворот налево и дальше по автодороге Т-14-25 до города Жовква, затем по дороге Р-15 до города Червоноград, затем по дороге Т-14-10 до города Радехов. А дальше-по привычному маршруту.

В обратном направлении действует та же схема движения.

Крупногабаритные транспортные средства будут направлять на автодорогу М-06 Киев-Чоп.

Ранее сообщалось, что за ночь на Львовщине образовался карстовый провал грунта, диаметром около 30 метров и глубиной 10 метров. Людям пришлось эвакуироваться.