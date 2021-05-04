На трассе Львов-Луцк обвалился мост и заблокировал дорогу. Видео
При обрушении моста никто не пострадал
Во Львовской области возле села Гаек обвалился мост, автодорога "Львов — Луцк" перекрыта.
Об этом сообщила патрульная полиция и на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
"Мост упал возле села Гаек Каменка-Бугского района Львовской области, трасса Львов — Луцк непроезжая", — написал он.
По данным Зинкевича, при обрушении моста никто не пострадал.
Возможные варианты объезда заблокированного в результате обвала участка-дорога " Жовква-Червоноград "и дорога"Буск-Лопатин".
Партрульная полиция уточняет, что сейчас организован объезд по схеме (направление из Львова): город Каменко-Бугская, там поворот налево и дальше по автодороге Т-14-25 до города Жовква, затем по дороге Р-15 до города Червоноград, затем по дороге Т-14-10 до города Радехов. А дальше-по привычному маршруту.
В обратном направлении действует та же схема движения.
Крупногабаритные транспортные средства будут направлять на автодорогу М-06 Киев-Чоп.
Ранее сообщалось, что за ночь на Львовщине образовался карстовый провал грунта, диаметром около 30 метров и глубиной 10 метров. Людям пришлось эвакуироваться.