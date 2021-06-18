На трассе Киев-Чоп произошло тройное ДТП, в результате чего перевернулась автоцистерна

ДТП на трассе Киев-Чоп Национальная полиция Львовской области

На месте аварии возникла многокилометровая пробка

Во Львовской области на трассе Киев - Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в том числе и автоцистерны, которая перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня, 18 июня, около 8.30, на автодороге в селе Кизлов Золочевского района.

Правоохранители установили, что столкнулись два легковых автомобиля: Infiniti под управлением 27-летнего жителя Житомирской области и "ВАЗ 2108", которым управлял 55-львовянин. Они двигались в направлении Львова.

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Также третье столкновение произошло с автоцистерной Mercedes Benz Actors, которая перевозила 20 тонн битума и двигалась в направлении Киева. За рулем был 50-летний гражданин Польши. В результате ДТП грузовик перевернулся.

Как отмечается, водитель автоцистрены, а также водитель "восьмерки" получили телесные повреждения, пострадавших доставили в больницу. Водитель и трое пассажиров Infiniti не пострадали.

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Напомним, недавно в Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, мопеда и троллейбуса, в результате чего пострадали двое подростков и женщина.