На трассе Киев – Чоп произошло массовое ДТП: Водителя грузовика задержали

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы

В Ровенской области задержали водителя грузовика, спровоцировавшего массовое ДТП на участке трассы Киев – Чоп, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как отмечается, авария произошла вблизи села Белая Криница Ровенского района около 14:30. По предварительным данным, водитель грузовика Renault Premium – 26-летний житель Львовской области – столкнулся с тремя автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора на пешеходном переходе.

От удара один из автомобилей врезался в столб со светофором. 74-летняя женщина, находившаяся в машине, скончалась на месте.

Известно, что травмы получили трое человек. Их госпитализировали. Медики оценивают состояние пострадавших.

Движение на участке трассы, где произошло ДТП, до сих пор перекрыто.

Водителя грузовика задержали в рамках статьи 208 УК Украины. Медэкспертиза не обнаружила в его крови следов алкоголя. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на трассе Киев – Чоп вблизи Ровно произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых авто, грузовика и микроавтобуса. В результате инцидента погибла одна женщина.