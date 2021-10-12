На трассе Киев-Чоп произошло двойное ДТП: Движение транспорта затруднено

Укринформ

Информация о пострадавших уточняется

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло двойное дорожно-транспортное происшествие. В результате в районе села Ивашковцы затруднено движение. Об этом говорилось в Telegram патрульной областной полиции.

"Осложнения в движении из-за двойного ДТП с участием 4 транспортных средств возле населенного пункта Ивашковцы на автодороге Киев-Чоп. Информация о пострадавших уточняется. Ситуацию осложняет туман", - говорится в сообщении.

Так, согласно данным сервиса Google Maps, в районе аварии образовалась пробка в обе стороны на несколько километров.

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Как сообщалось ранее, в Одесской области грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего два человека погибли и девять человек пострадали.

Согласно сообщению, 45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, допустил столкновение с рейсовым автобусом, который был впереди него.

Кроме этого, в России на трассе между Адлером и Красной Поляной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля в котором находилась телеведущая Ксения Собчак.

В результате аварии погибли два человека - 35-летняя женщина скончалась на месте, а 29-летней не стало уже в больнице. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.

А сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.