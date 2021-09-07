На трассе Киев – Чоп произошло ДТП: Есть пострадавшие

В результате аварии пострадали два человека, движение транспорта затруднено

Сегодня, 7 сентября, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

Как отмечается, столкновение трех грузовых автомобилей произошло около 16:00 на трассе Киев – Чоп возле села Привольное. Участок дороги, где произошла авария, перекрыт. Полиция просит водителей быть максимально внимательными.

"Водитель грузового автомобиля MAN – 52-летний житель Львовской области, двигаясь в правой полосе в направлении Львова, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию и совершил наезд на стоящий автомобиль дорожной службы Ford Cargo, работники которой проводили ямочный ремонт", – говорится в сообщении.

После столкновения Ford Cargo столкнулся со стоящим впереди МАЗом. В результате аварии пострадал водитель MAN – его госпитализировали в реанимацию. Также травмы получил дорожный рабочий – он находится в травматологии.

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Напомним, ранее в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие при участии международного автобуса и автовоза, в результате чего погиб один человек, еще 11 получили ранения.