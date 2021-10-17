На территории недействующего Одесского НПЗ произошел пожар: Загорелась сера
Спасатели потушили огонь на начальной стадии развития
На территории недействующего Одесского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.
Как отмечается, спасатели оперативно ликвидировали пожар на начальной стадии развития.
Известно, что работники ГСЧС получили сообщение о распространении едкого запаха дыма с территории Одесского нефтеперерабатывающего завода.
Так, по прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений был обнаружен очаг возгорания серы в складском помещении предприятия.
В частности вероятной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем не установленными лицами.
Напомним, что ранее в Тайване произошел пожар в 13-этажном жилом доме, в результате чего по меньшей мере 46 человек погибли и десятки пострадали.
Пламя уничтожило несколько этажей здания. Возгорание тушили около 400 пожарных.
Кроме этого, во Львове произошла пожар в металлическом вагончике, в результате чего погибли три человека. Власти ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня.
Огнем была уничтожена внутренняя отделка металлического вагончика, вещи бытового потребления на площади 8 кв. м.