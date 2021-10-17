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На территории недействующего Одесского НПЗ произошел пожар: Загорелась сера

Спасатели потушили огонь на начальной стадии развития

На территории недействующего Одесского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Как отмечается, спасатели оперативно ликвидировали пожар на начальной стадии развития.

Известно, что работники ГСЧС получили сообщение о распространении едкого запаха дыма с территории Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Так, по прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений был обнаружен очаг возгорания серы в складском помещении предприятия.

В частности вероятной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем не установленными лицами.

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Напомним, что ранее в Тайване произошел пожар в 13-этажном жилом доме, в результате чего по меньшей мере 46 человек погибли и десятки пострадали.

Пламя уничтожило несколько этажей здания. Возгорание тушили около 400 пожарных.

Кроме этого, во Львове произошла пожар в металлическом вагончике, в результате чего погибли три человека. Власти ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Огнем была уничтожена внутренняя отделка металлического вагончика, вещи бытового потребления на площади 8 кв. м.

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