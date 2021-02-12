На территории двух областей Украины обнаружили свалки медотходов

Правоохранители планируют обратиться к местным властям относительно безопасной утилизации этих отходов

Правоохранители обнаружили в Киевской и Николаевской областях несанкционированные свалки эпидемически опасных медицинских отходов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Предприятие, не выполняя взятых обязательств, свозило остатки в складские помещения, не предусмотренные для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов, расположенных на территории Николаевской и Киевской областей", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисных и складских помещениях предприятия, следователи изъяли тонны использованного медицинского инструмента, лекарственных диагностических и дезинфекционных средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с COVID-19.

Правоохранители планируют обратиться к местным властям относительно безопасной утилизации этих отходов.

В то же время правоохранители открыли уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Владельцу предприятия грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас устанавливается круг причастных лиц.

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Напомним, ранее в Киеве разоблачили компанию, которая нелегально вывозила медотходы, в том числе из инфекционных больниц, на мусорные полигоны вместо надлежащей утилизации.