На Тернопольщине ученик от имени заключенного односельчанина "заминировал" школу

Национальная полиция Тернопольской области

Восьмиклассник збаражской школы решил развлечься во время перерыва

В Тернопольской области школьник сообщил о заминировании школы, представившись заключенным односельчанином, который сбежал из тюрьмы. Об этом сообщает прессслужба полиции.

"На линию 102 позвонил неизвестный и сказал, что сбежал в тюрьму и в настоящее время находится в сельской школе, где заложил взрывчатку. Правоохранители оперативно проверили названное неизвестным фамилия лица и выяснилось, что в селе Синява действительно был такой человек, однако в настоящее время он находится в местах лишения свободы. Кто звонил от его имени?",- говорится в сообщении.

Во время эвакуации правоохранители установили личность заявителя. Им оказался восьмиклассник учебного заведения. Во время перерыва подросток решил таким образом развлечься.

Сведения о данном событии зарегистрированы в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине девочка "заминировала" школу, потому что проиграла паре подруге.