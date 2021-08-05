В Тернопольской области нашли останки 16-летнего юноши, который исчез 17 лет назад

Фото из открытых источников

Впрочем, эксперт, который выезжал на место происшествия сказал, что останки не человеческие

В Тернопольской области нашли человеческие кости. Вероятно, это останки несовершеннолетнего парня, который ушел из дома и не вернулся 17 лет назад. Об этом пресс-служба сообщает Нацполиции.

В 2004 году родственники потерпевшего обратились в полицию с заявлением о пропаже и до последнего надеялись найти подростка живым. Сейчас правоохранители начали воспроизводить и устанавливать все детали событий тех времен.

"Выяснили, что пропавший юноша в тот вечер уехал в деревню с двумя друзьями. И только после разговора с одним из них стало известно, что случилось на самом деле", – отметили полицейские.

По словам очевидцев, в ночь исчезновения он вместе с товарищами поехал на заброшенную ферму за цветным металлом.

Погибший залез в электрощитовую, которая оказалась подключена к сети. Парня ударило током и он скончался на месте происшествия.

Знакомые испугались и решили похоронить тело самостоятельно. Они вывезли его за село и закопали на стихийной свалке.

По словам главы отделения полиции №5 (Подволочиска) Николая Смакулы, сказанное подтвердил и сообщник, который сейчас находится на заработках за границей. Он через видеосвязь указал примерное место захоронения.

Впрочем, эксперт, который выезжал на место происшествия сказал, что останки не человеческие. Однако их передадут на экспертизу ДНК для установления личности.

В полиции добавили, что сейчас открыто производство по статье об умышленном убийстве без вести отсутствующего, следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Германии из-за мощных ливней затопило несколько регионов. Вода разрушила многие здания и объекты инфраструктуры. Есть погибшие и пропавшие без вести.