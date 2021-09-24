На Тернопольщине бешеная кошка покусала двух мужчин - в селе объявили карантин

Global Look Press

В селе проведут вакцинацию собак, кошек и сельскохозяйственных животных против бешенства.

В селе Красносельцы на Тернопольщине из-за бешеной кошки, которая покусала двух мужчин, объявили карантин. Об этом сообщает Збаражский городской совет в Facebook.

Отмечается, что бездомная кошка покусала мужчин еще 13 сентября.

"По заключению специалистов Тернопольской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, которые провели исследование, животное было больно бешенством", - говорится в сообщении.

В связи с этим случаем государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Тернопольской районной государственной администрации объявила территорию С. Красносельцы неблагополучной по бешенству животных.

В населенном пункте ввели карантин.

Кроме того, в селе проведут вакцинацию собак, кошек и сельскохозяйственных животных против бешенства.

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Ранее сообщалось, что в поселке Бабаи под Харьковом объявили карантин из-за обнаружения бешенства у бездомного кота.