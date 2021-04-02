На Тайване сошел с рельсов поезд, по меньшей мере 41 погибший

Reuters

Десятки человек остаются заблокированными в вагонах на месте аварии

На Тайване при въезде в горный тоннель Дацин пассажирский поезд сошел с рельсов через препятствие на путях. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, поезд с 490 пассажирами, преимущественно туристами, направлялся из административного центра Тайваня Тайбэя в город Тайтун в юго-восточной части острова.

При этом добавляется, что движение поезда перекрыл грузовик, который, предположительно, скатился со склона гор прямо на железнодорожные пути. Вследствие чего он въехал прямо в транспорт.

Стало известно, что в результате удара некоторые вагоны сошли с рельсов, а другие врезали в тоннель. В аварии погибли по меньшей мере 41 человек, еще около 40 госпитализировали, а десятки людей остаются заблокированными в вагонах.

Кроме этого, специалисты отметили, что максимальное число сидячих мест в поезде составляет всего 350, а это свидетельствует о том, что транспорт был переполнен. В результате люди, стоявшие, начали падать друг на друга и травмироваться.

Reuters

#BREAKING Train derails in Taiwan, four feared dead: rescue centre pic.twitter.com/eUFVnOUa8d — AFP News Agency (@AFP) April 2, 2021

Новости по теме: В Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

Напомним, ранее в Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии по меньшей мере 32 человека и более 60 травмировались.