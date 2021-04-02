live
Новости » События Читати новину українською

На Тайване сошел с рельсов поезд, по меньшей мере 41 погибший

Reuters

Десятки человек остаются заблокированными в вагонах на месте аварии

На Тайване при въезде в горный тоннель Дацин пассажирский поезд сошел с рельсов через препятствие на путях. Об этом сообщает Reuters

Как отмечается, поезд с 490 пассажирами, преимущественно туристами, направлялся из административного центра Тайваня Тайбэя в город Тайтун в юго-восточной части острова. 

При этом добавляется, что движение поезда перекрыл грузовик, который, предположительно, скатился со склона гор прямо на железнодорожные пути. Вследствие чего он въехал прямо в транспорт. 

Стало известно, что в результате удара некоторые вагоны сошли с рельсов, а другие врезали в тоннель. В аварии погибли по меньшей мере 41 человек, еще около 40 госпитализировали, а десятки людей остаются заблокированными в вагонах. 

Кроме этого, специалисты отметили, что максимальное число сидячих мест в поезде составляет всего 350, а это свидетельствует о том, что транспорт был переполнен. В результате люди, стоявшие, начали падать друг на друга и травмироваться. 

Reuters

 

Новости по теме: В Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

Напомним, ранее в Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии по меньшей мере 32 человека и более 60 травмировались. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Жесткий карантин в Киеве, цены на газ в апреле и повышение пенсионного возраста: Главное на утро 1 апреля Легализация е-паспортов в Украине: Что предусматривает инициатива и как ею воспользоваться Повышение пенсионного возраста и весенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины: Топ изменений в апреле Дата выборов мэра Харькова и антирекорд смертей от COVID-19 в Украине: Главное на утро 31 марта

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину