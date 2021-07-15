В Сумской области у женщины нашли клеща под пломбой в зубе

Насекомое заразило пострадавшую болезнью Лайма

В Сумской области у женщины обнаружили клеща под пломбой, которую она поставила год назад. Также оказалось, что она перенесла болезнь Лайма. Об этом сообщает 0542.ua.

Инцидент произошел с жительницей города Шостка Ларисой. Она в прошлом году дважды лечила один и тот же зуб: весной обращалась к частному стоматологу, а в декабре – в государственную поликлинику (там ей сказали, что все в порядке). Уже в июле 2021 года она снова пошла к частному стоматологу. Он снял пломбу и обнаружил там нечто, похожее на черную лапку.

"Мне убрали пломбу, а потом врач говорит: "Что-то здесь черненькое. Какая лапка", – рассказала Лариса.

В лаборатории установили, что извлеченное из-под пломбы насекомое – клещ, а у женщины обнаружили клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Заболевание Лариса ранее перенесла в легкой форме. По ее словам, у нее было недомогание, повышенная температура, боль в колене.

Откуда взялся клещ в зубе под пломбой, неизвестно. По мнению врачей, насекомое могло проникнуть через дёсны.

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