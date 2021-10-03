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На сухогрузе в порту Бангладеша умерли двое украинских моряков

Сухогруз AP ASTAREA Deniz Haber

У них не было симптомов COVID-19

На сухогрузе, прибывшем в бангладешский порт Читтагонг из Египта, умерло двое украинских моряков. Об этом сообщает Deniz Haber.

"30 сентября двое украинских моряков, находившихся на борту сухогруза AP ASTAREA, который прибыл в порт Читтагонг, умерли один за другим без видимых причин или болезней", - сообщает издание со ссылкой на местные источники.

Местные медики предполагают, что причиной смерти одного из моряков мог быть сердечный приступ.  Тела были отправлены на вскрытие.

Отмечается, что моряки, потерявшие жизнь, не имели никаких симптомов COVID-19.

Сейчас расследование инцидента продолжается.

Подчеркивается, что сухогруз AP ASTAREA, который шел под флагом Маршалловых островов, прибыл в Читтагонга из Египта 19 сентября.

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Напомним, ранее в территориальных водах Пакистана на борту судна Lem Geranium под флагом Кипра умер украинский моряк. Предполагается, что мужчина умер по естественным причинам.

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