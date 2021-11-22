home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

Еще одна фейковая "Дія": В Николаеве разоблачили подростка на продаже Cоvid-сертификатов

Николаевская областная прокуратура

Ему грозит три года лишения свободы

В Украине разоблачили 15-летнего подростка, создавшего фейковое приложение "Дія". Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры в Facebook.

"При процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Николаева пресечена противоправная деятельность 15-летнего жителя города Николаева по факту несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, юноша за деньги предоставлял доступ к сайту, повторяющему по дизайну приложение "Дія". В специальном редакторе по желанию клиентов он мог создать фальшивые копии Covіd-сертификатов.

Таким образом, в приложении можно было изменить свой возраст и добавить любое фото. Кроме того, человек мог создать как паспорт в виде ID-карты, так и сертификат о вакцинации.

"За доступ к сайту злоумышленник брал от 250 до 650 гривен. Средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов России, из которого затем подросток выводил средства на карточный счет. После оплаты он присылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось лишь установить на собственный смартфон", - пояснили в пресс-службе.

Всего на сайте было авторизовано более 1000 пользователей.

А в результате обыска обнаружили на компьютере и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения "Дія", переписку с покупателями и сведения о его продаже и полученные средства.

Новости по теме: Фейковая "Дія": На Закарпатье разоблачили подделку COVID-сертификатов и паспортов

Сейчас правоохранители блокируют доступ к приложению и работают над привлечением к ответственности покупателей сервиса. Также несовершеннолетнему преступнику грозит три года лишения свободы.

Новости по теме: В Днепропетровской области разоблачили трех владельцев фейковых COVID-сертификатов

Как сообщалось ранее, задержанный за подделку программы "Дія" 21-летний парень назначен советником на общественных началах у одного из заместителей главы Министерства цифровой трансформации.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В ДРС намекнули о возможности отмены решения о проезде по 20 грн в Киеве Дороже, чем в Париже: Сколько будет стоить проезд в коммунальном транспорте Киева и когда подорожают маршрутки Кличко объяснил решение о повышении цены на проезд до 20 гривен Возможная отставка главы Фонда госимущества и подорожание проезда в Киеве: Главное на утро 17 ноября

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект