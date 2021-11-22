Еще одна фейковая "Дія": В Николаеве разоблачили подростка на продаже Cоvid-сертификатов

Николаевская областная прокуратура

Ему грозит три года лишения свободы

В Украине разоблачили 15-летнего подростка, создавшего фейковое приложение "Дія". Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры в Facebook.

"При процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Николаева пресечена противоправная деятельность 15-летнего жителя города Николаева по факту несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, юноша за деньги предоставлял доступ к сайту, повторяющему по дизайну приложение "Дія". В специальном редакторе по желанию клиентов он мог создать фальшивые копии Covіd-сертификатов.

Таким образом, в приложении можно было изменить свой возраст и добавить любое фото. Кроме того, человек мог создать как паспорт в виде ID-карты, так и сертификат о вакцинации.

"За доступ к сайту злоумышленник брал от 250 до 650 гривен. Средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов России, из которого затем подросток выводил средства на карточный счет. После оплаты он присылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось лишь установить на собственный смартфон", - пояснили в пресс-службе.

Всего на сайте было авторизовано более 1000 пользователей.

А в результате обыска обнаружили на компьютере и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения "Дія", переписку с покупателями и сведения о его продаже и полученные средства.

Сейчас правоохранители блокируют доступ к приложению и работают над привлечением к ответственности покупателей сервиса. Также несовершеннолетнему преступнику грозит три года лишения свободы.

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Как сообщалось ранее, задержанный за подделку программы "Дія" 21-летний парень назначен советником на общественных началах у одного из заместителей главы Министерства цифровой трансформации.