В Ровенской области подростки попали в ДТП: Один погиб, еще трое - в реанимации

Фото: Полиция Ровенской области

Несовершеннолетний водитель скончался на месте

На Ровенщине подростки решили взять авто, чтобы развлечься, а вместо этого вызвали смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба полиции области.

Как отмечается, инцидент произошел 12 марта около 21:30 между селами Антоновка и Нетреба Вараского района.

"Следственно-оперативная группа установила, что 16-летний водитель автомобиля "Audi А6", житель села Большие Цепцевичи, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в результате аварии несовершеннолетний водитель скончался на месте. Пассажиры, которые были в авто, сейчас находятся в реанимации. В частности, у 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней — открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки.

Стало известно, что машина принадлежала родственнику погибшего, ее подростки взяли, чтобы покататься.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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