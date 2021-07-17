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На Ровенщине перевернулся автобус Киев-Вроцлав, пострадали 16 человек

ГСЧС в Ровенской области

Всего на момент аварии в автобусе находилось 40 человек

Рейсовый автобус сообщением "Киев-Вроцлав" попал в аварию в ночь на субботу на Ровенщине. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
 
Как отмечается, в 03:45 на спецлинию "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге между деревней Крупец и городом Радивилов Дубенского района с участием рейсового автобуса сообщением Киев-Вроцлав. Он опрокинулся в кювет.
 
На момент аварии в автобусе находилось 40 человек. Все граждане Украины.
 
ГСЧС в Ровенской области

 
Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента деблокировали 1 человека, который был зажат между сиденьями.
 
Сейчас в больнице находится 16 человек, их состояние оценивают медики. 15 человек находятся в Радивиловской больнице, а 1 человека в Бродовской больнице
 
К оказанию помощи было привлечено 5 единиц спецтехники ГСЧС и 20 спасателей из городов Дубно и Радивилова.
 
Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции.
 
 
Напомним, ранее частный вертолет упал в озеро в Варминско-Мазурском воеводстве Польши.
 
По сообщениям очевидцев, вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока окончательно не упал в воду. Машина полностью затонула.
 
Пострадали трое украинцев. Тяжелее всего раненую женщину с повреждением позвоночника доставили в больницу.
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