На Ровенщине перевернулся автобус Киев-Вроцлав, пострадали 16 человек

Как отмечается, в 03:45 на спецлинию "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге между деревней Крупец и городом Радивилов Дубенского района с участием рейсового автобуса сообщением Киев-Вроцлав. Он опрокинулся в кювет.

На момент аварии в автобусе находилось 40 человек. Все граждане Украины.

ГСЧС в Ровенской области

Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента деблокировали 1 человека, который был зажат между сиденьями.