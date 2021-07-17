На Ровенщине перевернулся автобус Киев-Вроцлав, пострадали 16 человек
Всего на момент аварии в автобусе находилось 40 человек
Рейсовый автобус сообщением "Киев-Вроцлав" попал в аварию в ночь на субботу на Ровенщине. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как отмечается, в 03:45 на спецлинию "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге между деревней Крупец и городом Радивилов Дубенского района с участием рейсового автобуса сообщением Киев-Вроцлав. Он опрокинулся в кювет.
На момент аварии в автобусе находилось 40 человек. Все граждане Украины.
Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента деблокировали 1 человека, который был зажат между сиденьями.
Сейчас в больнице находится 16 человек, их состояние оценивают медики. 15 человек находятся в Радивиловской больнице, а 1 человека в Бродовской больнице
К оказанию помощи было привлечено 5 единиц спецтехники ГСЧС и 20 спасателей из городов Дубно и Радивилова.
Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции.
По сообщениям очевидцев, вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока окончательно не упал в воду. Машина полностью затонула.
Пострадали трое украинцев. Тяжелее всего раненую женщину с повреждением позвоночника доставили в больницу.