На Ровенщине молния поразила двух человек на телеге: У подростка обгорело 35% тела

Фото из открытых источников

Его доставили в ожоговый центр

В Ровенской области молния попала в двух людей, которые ехали на телеге. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

"22 апреля в 15:45 на линию 103 поступил вызов от медика Фапа села Сновыдовычи Сарненского района (ранее Рокытновский). Фельдшер рассказала, что односельчанин привез двух человек с ожогами от удара молнии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, туда прибыла бригада Рокытнивской подстанции экстренной медицинской помощи. Медики осмотрели двух мужчин 31-го и 15-ти лет. У одного пострадавшего были ожоги левой части тела, у другого - правой части тела.

При этом добавляется, что больше всего пострадал 15-летний парень. Он получил ожоги I-II степеней, поражено 35% поверхности тела. Его доставили в ожоговый центр Ровенской областной клинической больницы.

Стало известно, что, по словам мужчины, который привез пострадавших в больницу, они втроем ехали из леса на телеге. Начался дождь во время которого молния поразила двух человек.

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