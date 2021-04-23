В Ровенской области мать вонзила нож в грудь сыну, пока он спал

Национальная полиция Ровенской области

15-летний пострадавший самостоятельно вызвал карету скорой

В Ровенской области мать вонзила нож в грудь спавшему сыну. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Как отмечается, инцидент произошел рано утром 23 апреля в селе Белая Криница.

"40-летняя женщина умышленно и противоправно по неизвестным пока причинам нанесла удар кухонным ножом в грудь сыну, когда он спал в своей комнате. Парень сам вызвал скорую. Медики доставили пострадавшего в больницу, где у него диагностировали непроникающую рану грудной клетки. После оказания помощи его отпустили домой", - говорится в сообщении.

Стало известно, что женщина собиралась разводиться с мужем и находилась в депрессивном состоянии. Сам он спал в соседней комнате. Никаких конфликтов между родными накануне не возникало.

При этом добавляется, что правоохранители задержали мать в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту покушения на умышленное убийство решается вопрос о сообщении ей о подозрении по части 3 статьи 15 частью 1 статьи 115 УК Украины.

Напомним, недавно в Одесской области 40-летний мужчина на глазах у ребенка убил жену, а потом выстрелил в себя.