На работников горсовета Мукачево завели дело за подделку COVID-сертификатов
Им грозит штраф или два года ограничения свободы
В городском совете Мукачево две работницы подали в отдел кадров фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19. На них завели дело. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области.
Как отмечается, женщины приобрели поддельные COVID-документы за 1 500 гривен каждый. Однако они не проходили никаких медицинских манипуляций.
"Сотрудники Мукачевского районного управления полиции устанавливают лицо, которое изготовило подделку. Сами же фигурантки отказываются объяснить, где приобрели фальшивый документ", - говорится в сообщении.
При этом, фигуранткам объявили о подозрении по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины в использовании поддельного документа. Обвиняемым грозит от штрафа до двух лет ограничения свободы.
Напомним, что ранее в международном аэропорту "Борисполь" за сутки обнаружили 17 поддельных COVID-сертификатов.
А в Киеве лаборатория подделывала справки об отрицательном тесте на коронавирус. Правоохранители сообщили о подозрении шестерым людям, четверо из которых являются работниками лаборатории.
В частности участники группы сдали и продали не менее 19 поддельных COVID-тестов.