На работников горсовета Мукачево завели дело за подделку COVID-сертификатов

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Им грозит штраф или два года ограничения свободы

В городском совете Мукачево две работницы подали в отдел кадров фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19. На них завели дело. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области.

Как отмечается, женщины приобрели поддельные COVID-документы за 1 500 гривен каждый. Однако они не проходили никаких медицинских манипуляций.

"Сотрудники Мукачевского районного управления полиции устанавливают лицо, которое изготовило подделку. Сами же фигурантки отказываются объяснить, где приобрели фальшивый документ", - говорится в сообщении.

При этом, фигуранткам объявили о подозрении по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины в использовании поддельного документа. Обвиняемым грозит от штрафа до двух лет ограничения свободы.

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Напомним, что ранее в международном аэропорту "Борисполь" за сутки обнаружили 17 поддельных COVID-сертификатов.

А в Киеве лаборатория подделывала справки об отрицательном тесте на коронавирус. Правоохранители сообщили о подозрении шестерым людям, четверо из которых являются работниками лаборатории.

В частности участники группы сдали и продали не менее 19 поддельных COVID-тестов.