На птичьей ферме Киевской области возник пожар: Огонь охватил 420 м. кв

К тушению привлечены 17 человек и четыре единицы техники ГСЧС

В Киевской области на территории фермерского хозяйства в здании птичника возник пожар на площади 420 м. кв. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"24 октября в 12:21 в с. Рудницкое Броварского района на территории фермерского хозяйства в отдельно стоящем одноэтажном здании птичника ООО "Рудницкий экопродукт" возник пожар на площади 420 м. кв.", - говорится в сообщении.

Также сегодня спасательные службы в 13:50 локализовали пожар, а в 15:46 – ликвидировали.

Как известно, жертв и пострадавших нет.

При этом, к тушению были привлечены 17 человек и четыре единицы техники ГСЧС.

Сейчас устанавливаются причины возникновения пожара.

Напомним, что ранее на территории недействующего Одесского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Спасатели оперативно ликвидировали огонь на начальной стадии развития.

Кроме этого, в селе Красное Харьковской области вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме в результате погибли три человека.

В частности к тушению огня привлеклись 10 человек и две единицы техники ГСЧС.