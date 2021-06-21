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На Прикарпатье вспышка кишечной инфекции, госпитализировали 10 человек

Фото из открытых источников

Все пострадавшие употребляли пищу в гостинично-развлекательном комплексе

В Ивано-Франковской области произошла вспышка кишечной инфекции. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Как отмечается, накануне в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция были госпитализированы 10 человек. Все они употребляли пищу в гостинично-развлекательном комплексе.

"Состояние здоровья средней степени тяжести. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - отметили в ГСЧС.

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Напомним, ранее произошли масовые отравления пищевыми продуктами в Харькове и Одессе.

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