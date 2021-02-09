На Прикарпатье произошло страшное ДТП: Есть погибшие и более десятка пострадавших

ДТП Фото из открытых источников

Один из водителей машины не заметил другую машину на дороге

На Прикарпатье столкнулась маршрутка и грузовик, в результате чего десятки людей пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел 8 февраля около 23:30 на автодороге государственного значения Н-10 сообщением "Стрый-Черновцы-Мамалыга" в селе Павловка Ямницкой сельской ТГ.

"Следователи предварительно установили, что 20-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц Атео", выезжая с второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом "Мерседес Спринтер". Последним руководил 46-летний житель Калуша", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате аварии 53-летняя и 54-летний пассажиры маршрутки скончались на месте. Еще тринадцать человек медики госпитализировали в больницу, диагностировав у них травмы различной степени тяжести.

При этом добавляется, что оба они были трезвыми.

Сейчас водителя грузовика задержали на месте ДТП. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, вскоре суд изберет меру пресечения.

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Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием маршрутки и снегоочистительной машины. В результате три человека получили травмы.