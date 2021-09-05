На Прикарпатье госпитализировали 11 детей с отравлением
Все дети заболели после празднования Дня знаний
На Прикарпатье в одном из заведений общественного питания произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает областная полиция.
Согласно сообщению, во время празднования Дня знаний, которое состоялось в одном из заведений села Загвоздье, заболели более десяти детей. Установлено, что в течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска госпитализированы 10 детей и один взрослый, а еще восемь несовершеннолетних находятся на лечении дома.
Их предварительный диагноз от медицинских работников – острый гастроэнтерит. Состояние больных оценивается как средней тяжести.
По состоянию на 5 сентября заболели 19 человек.
По данному факту начато уголовное производство и проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
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Ранее сообщалось, что в Корюковском районе четверо детей, посещающих один детский сад, отравились и попали в больницу.