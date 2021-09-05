На Прикарпатье госпитализировали 11 детей с отравлением

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Все дети заболели после празднования Дня знаний

. На Прикарпатье в одном из заведений общественного питания произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает областная полиция

Согласно сообщению, во время празднования Дня знаний, которое состоялось в одном из заведений села Загвоздье, заболели более десяти детей. Установлено, что в течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска госпитализированы 10 детей и один взрослый, а еще восемь несовершеннолетних находятся на лечении дома.

Их предварительный диагноз от медицинских работников – острый гастроэнтерит. Состояние больных оценивается как средней тяжести.