На предприятии в Мелитополе произошел взрыв, двое пострадавших

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В Гоструда создадут комиссию для специального расследования несчастного случая

На территории ООО "Технодом Альянс" в Мелитополе произошел взрыв, двух человек госпитализировали с ожогами. Об этом сообщают в Госслужбе по вопросам труда.

"8 июля в Мелитополе на территории ООО "Технодом Альянс" 36-летний мастер участка вместе с клиентом, 60-летним руководителем другого предприятия, проводили осмотр оборудования для смешивания сыпучих смесей.

Вдруг произошел взрыв, в результате которого оба получили ожоги всего тела 2 степени и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В ГУ Гоструда в Запорожской области заявляют, что принимают меры по созданию комиссии для специального расследования несчастного случая.

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Напомним, в понедельник, 21 июня, в 13:20 в с. Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением.

Позже в одной из квартир дома сотрудники ГСЧС обнаружили тело мужчины без признаков жизни.