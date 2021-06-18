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На полтавский офис "Оппозиционной платформы - За жизнь" напали неизвестные

Фото из открытых источников

Неизвестные напали на офисное здание полтавского центра партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом сообщили его представители, разместив в сети видеодоказательства. 

Вандалы разрисовали фасад краской из баллончика, оставив оскорбительные надписи, а также разрезали баннеры, висевшие у входа. Кроме того, злоумышленники проломили защитные ролеты и пробили металлопластиковое окно. Автор видео снял также обстановку внутри самого офиса. 

На кадрах видно, что в помещении по полу разбросаны осколки, а окно пробито насквозь. Вероятно, вандалы многократно били по ролетам, и в частности, по стеклу, поскольку им удалось пробить насквозь несколько его слоев. Представители офиса партии отметили, что неоднократно обращались в правоохранительные органы с просьбами привлечь злоумышленников к ответственности, однако должной реакции на такие ситуации не последовало. 

Ранее председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в городе Харьков Андрей Лесик заявил, что на офис харьковского отделения партии совершили нападение неизвестные.

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