На полтавский офис "Оппозиционной платформы - За жизнь" напали неизвестные

Фото из открытых источников

Неизвестные напали на офисное здание полтавского центра партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом сообщили его представители, разместив в сети видеодоказательства.

Вандалы разрисовали фасад краской из баллончика, оставив оскорбительные надписи, а также разрезали баннеры, висевшие у входа. Кроме того, злоумышленники проломили защитные ролеты и пробили металлопластиковое окно. Автор видео снял также обстановку внутри самого офиса.

На кадрах видно, что в помещении по полу разбросаны осколки, а окно пробито насквозь. Вероятно, вандалы многократно били по ролетам, и в частности, по стеклу, поскольку им удалось пробить насквозь несколько его слоев. Представители офиса партии отметили, что неоднократно обращались в правоохранительные органы с просьбами привлечь злоумышленников к ответственности, однако должной реакции на такие ситуации не последовало.

Ранее председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в городе Харьков Андрей Лесик заявил, что на офис харьковского отделения партии совершили нападение неизвестные.