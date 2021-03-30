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В Полтавской области в школе на перемене умер ученик

Фото из открытых источников

Причину смерти сейчас устанавливают

В одной из сельских школ Лохвицкой территориальной общины на перемене умер 12-летний ученик. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Полтавской области

Согласно сообщению, трагедия случилась во вторник, 30 марта, около 11:30. Правоохранителям об инциденте сообщили медики, прибывшие на вызов.

По предварительной информации, ребенок умер во время перерыва между уроками. Известно, что тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить причину смерти.

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Сейчас полиция проводит опрос свидетелей, изучает медицинскую документацию школьника и устанавливает обстоятельства трагедии. 

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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Напомним, недавно во Львовской области суд признал виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей местную жительницу, сын которой прогулял почти 700 уроков. 

 

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