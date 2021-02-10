В Полтавской области столкнулись грузовики, есть погибшие

На месте происшествия работают следователи полиции, выясняются все причины и обстоятельства аварии

Недалеко от города Ковеля Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции региона Юрий Сулаев в Facebook.

По информации Нацполиции, два грузовика MAN и Renault столкнулись накануне около 18:00 на объездной автодороге Кобеляки-Решетиловка-Днепр.

На месте происшествия работают следователи полиции, выясняются все причины и обстоятельства аварии.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее на Прикарпатье столкнулись маршрутка и грузовик, в результате чего десятки людей пострадали. Как отмечается, инцидент произошел 8 февраля около 23:30 на автодороге государственного значения Н-10 сообщением Стрый - Черновцы - Мамалыга в селе Павловка Ямницкой сельской ТО.